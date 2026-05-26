Con el objetivo de reducir los tiempos de espera y atender oportunamente la alta demanda en consulta externa, la Red Asistencial Ica de EsSalud fortaleció su cartera de servicios médicos y quirúrgicos con la incorporación de 12 nuevos médicos especialistas, quienes se integrarán de inmediato a los principales hospitales de la región.

Más médicos especialistas

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, informó que la decisión se adoptó tras un riguroso diagnóstico situacional de cada nosocomio, lo que permitió identificar las especialidades con mayor demanda y diseñar una estrategia de distribución orientada a optimizar los recursos médicos.

La incorporación de los nuevos profesionales se ejecutó de manera estratégica para descentralizar y fortalecer la atención especializada. En ese sentido, el Hospital Antonio Skrabonja de Pisco contará con dos pediatras, un oftalmólogo y un cirujano general. Mientras que el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de Ica reforzará su servicio con un ginecólogo obstetra. Asimismo, el Hospital René Toche Groppo de Chincha sumará dos cirujanos generales y un cardiólogo para ampliar su capacidad de respuesta.

Por su parte, el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica fortalecerá la atención de alta especialización con la incorporación de un urólogo, un ginecólogo obstetra, un pediatra y un cirujano general. Esta importante dotación de especialistas permitirá agilizar significativamente las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos especializados en beneficio de los asegurados.

Finalmente, el Dr. Almeida Donaire señaló que la oferta de servicios médicos y quirúrgicos continuará incrementándose progresivamente, de acuerdo con las necesidades reales de cada establecimiento de salud.

Con la incorporación de profesionales, no solo se reducirá el embalse de citas en consulta externa, sino también la necesidad de transferir pacientes a hospitales de Lima, garantizando una atención oportuna y de calidad.

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