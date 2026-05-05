Juzgado resuelve 100 procesos por alimentos en jornada intensiva en Arequipa

El Juzgado Mixto Descentralizado Transitorio del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata resolvió 100 procesos de alimentos durante una jornada intensiva realizada en la última semana, como parte de una estrategia para reducir la carga judicial y agilizar la atención de casos prioritarios.

La labor se desarrolló en el marco de la Jornada Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, impulsada por el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar respuestas más rápidas en procesos vinculados a personas en situación de vulnerabilidad.

El trabajo fue liderado por la jueza Yenny Condori Fernández, quien encabezó la revisión y resolución de expedientes pendientes, principalmente relacionados con pensión de alimentos.

Entre los casos resueltos figuran el de un adulto mayor de 95 años que solicitaba pensión, así como la situación de dos menores en estado de desprotección familiar, cuya tenencia provisional fue otorgada a su hermana paterna. También se atendió el pedido de pensión de una mujer adulta con delicado estado de salud.

Desde el Poder Judicial indicaron que este tipo de jornadas busca acortar los tiempos de espera en procesos sensibles y asegurar el acceso oportuno a la justicia, especialmente para niños, niñas y adolescentes.