La Asociación Numismática y Filatélica de Trujillo presentará el jueves la exposición “Simón Bolívar y Sánchez Carrión a través de la Numismática y la Filatelia”, una propuesta cultural que revalora el legado histórico de dos figuras fundamentales en la creación y consolidación de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), que este 2026 celebra 202 años de fundación.

El evento se realizará a partir de las 10 a. m., en el Paraninfo de la UNT (Centro Histórico de Trujillo), y está dirigido al público en general.

A través de una colección de monedas, medallas y estampillas, los asistentes podrán apreciar cómo estos objetos históricos conservan y difunden la imagen y los ideales de ambos próceres, permitiendo comprender su influencia desde una perspectiva cultural y simbólica poco explorada.

“El ingreso es libre, invitando a la comunidad a participar de este espacio que fortalece la identidad universitaria y promueve la valoración de nuestro patrimonio histórico”, indicaron los organizadores.

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