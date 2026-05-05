Un documento que ha resistido el paso de casi cinco siglos recibió uno de los más altos reconocimientos del país. El Ministerio de Cultura declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al manuscrito más antiguo conservado en el Archivo Regional de La Libertad, fechado en 1537.
Según la Región, se trata del documento “Pedimento sobre información de méritos y servicios de Diego Núñez de Mercado hecho ante el Teniente Gobernador y Capitán de la Villa de Trujillo, Don Garci Holguín”, elaborado en los primeros años de la presencia española en el Perú, cuando Trujillo aún tenía la categoría de villa.
La directora del Archivo Regional, Janet Zavaleta Agustín, explicó que el documento constituye una valiosa fuente histórica que permite conocer, de primera mano, cómo funcionaban las estructuras administrativas, sociales y políticas durante los inicios del periodo colonial.
En sus páginas se recogen testimonios sobre los servicios prestados por Diego Núñez de Mercado, así como referencias a episodios clave de la época, como los conflictos indígenas liderados por Manco Inca, siendo de gran aporte para la investigación histórica y jurídica del país.
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