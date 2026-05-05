La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) recuperó aproximadamente dos hectáreas de área intangible que habían sido ocupadas ilegalmente en el sector Pampas del Padre Abán, dentro del Complejo Arqueológico Chan Chan.

La entidad adjunta al Ministerio de Cultura (Mincul) añadió que, durante la intervención, se constató la instalación de elementos precarios como postes y alambres de púas, lo que evidenciaba “un intento de apropiación indebida de este espacio protegido”.

En el sector, ubicado en las inmediaciones del colegio militar Ramón Castilla, se intervino a una persona de nacionalidad extranjera que cumplía funciones de vigilancia.

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