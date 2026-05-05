Tula Rodríguez oficializó su ingreso a la conducción de Mande quien mande y manifestó su alegría por regresar a la TV.

La presentadora señaló que se siente cómoda en esta nueva etapa y destacó el ambiente que encontró en el canal.

“Me encuentro feliz de haber vuelto a América Televisión y ser parte de ‘Mande quien mande’, que es un programa lleno de entretenimiento familiar. Además, he encontrado a muchos amigos con los que he trabajado y me siento como en casa”, afirmó la conductora.

Sobre su trabajo junto a Laura Huarcayo y la Carlota, Tula indicó que es la primera vez que coinciden como conductores, aunque mantienen una amistad de varios años.

“Es la primera vez que trabajo con Laura y la Carlota en la conducción; pero nos conocemos de muchos años. Con Vílchez hemos hecho comedia, y los dos son muy talentosos. Su recibimiento ha sido lindo, caluroso y lleno de humor; así que estoy segura de que nos irá bien y el público va a disfrutar del programa” , comentó.

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