Con adultos mayores de la mano, las socias de la olla común Los Ángeles del Colca de la asociación Jardín del Colca de Yura, acuden a los mercados para pedir apoyo y donaciones de verduras y alimentos básicos. Ellas sostienen que muchos no les creían cuando iban solas por eso recurrieron a esa medida.

Son más de 70 personas que se alimentan en la olla común desde el 2020, año que se creó por la pandemia de la Covid-19 y cuando muchos no tenían trabajo ni dinero para alimentarse. Uno de los fundadores fue Abel Capira, quien hasta ahora trata de gestionar el apoyo para las personas vulnerables.

DONACIONES

Según la presidenta Maritza Cáceres, actualmente reciben alimentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero esto no cubre la necesidad, ya que son 75 a los que atienden y solo alcanza para 58. Entre los beneficiados hay 25 casos sociales sobre todo adultos mayores y niños huérfanos, que no cuentan con el respaldo de nadie y comen gratis.

La dirigente sostuvo que cuando iban a los mercados, muchos comerciantes no les creían que eran de una olla común y les negaban apoyarlas. Por eso, para generar confianza acuden desde tempranas horas con adultos mayores. “Vamos con ellos para que vean que es real la necesidad”, señalaron las socias.

A la falta de alimentos, se suma la de equipamiento, pues la cocina que utilizan está deteriorada y solo dos hornillas funcionan, lo que dificulta la preparación de los alimentos. Ellas no cuentan con fondos para comprar una nueva cocina debido a los gastos diarios y a la imposibilidad de recaudar dinero. Las socias también esperan que se cumpla el anuncio realizado por la MPA, de la entrega de dos ollas nuevas, ya que también tienen los enseres desgastados.