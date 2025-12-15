Al menos nueve unidades conocidas como “loncheritas” fueron trasladadas al depósito municipal tras un operativo que permitió desalojar un paradero informal que ocupaba gran parte de la avenida Vidaurrázaga, en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, generando congestión vehicular y riesgo para peatones.

La intervención se realizó desde tempranas horas de la mañana con la participación de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Policía Nacional del Perú, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y mejorar la transitabilidad en esta zona de alta afluencia comercial.

El alcalde distrital, Fredy Zegarra Black, informó que estos operativos forman parte de un plan iniciado el 1 de diciembre, orientado al control del transporte informal, el comercio ambulatorio y la prevención de situaciones de riesgo durante la campaña navideña. Indicó que actualmente el distrito cuenta con más de 30 efectivos distribuidos en tres escuadras para reforzar estas labores.

Por su parte, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Pablo Salinas, confirmó que, además del internamiento de vehículos, se vienen realizando coordinaciones con empresas de transporte formal para incrementar la flota hacia el Cono Norte y el distrito de Hunter, a fin de atender la demanda de los usuarios tras la eliminación de los paraderos informales.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán de manera permanente hasta finalizar el mes de diciembre, con el objetivo de mantener las vías libres, reducir la congestión vehicular y garantizar la seguridad de comerciantes, usuarios y vecinos de la plataforma Andrés Avelino Cáceres durante las fiestas de fin de año.