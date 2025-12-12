Los inspectores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, junto a personal de la Gerencia de Agencia Majes de la Municipalidad Provincial de Caylloma, ejecutaron ayer una operación dirigida a combatir el transporte informal de pasajeros. La intervención se realizó en distintos puntos del distrito, con énfasis en el terminal terrestre de Majes, donde se identificó actividad irregular.

Annie Llerena Zavalaga, gerenta de la Agencia Majes, informó que durante la acción se intervino a una minivan que operaba sin cumplir la normativa vigente. “Los inspectores de Transportes le han retirado las placas. Hubo apoyo de la Policía Nacional”, indicó la funcionaria, al señalar que el operativo busca reducir los riesgos para los usuarios.

Además, una camioneta y un taxi fueron trasladados al depósito municipal por estar dedicados al transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones buscan evitar accidentes y proteger a la ciudadanía frente a servicios que no garantizan seguridad.

Llerena añadió que existe un plan de trabajo coordinado con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones para reforzar el control en Majes. “Estamos combatiendo la informalidad que tenemos en el distrito y más aún cuando está cerca la fiesta de Navidad y Año Nuevo, también la temporada de verano”, precisó.

La funcionaria adelantó que las operaciones continuarán de manera permanente en los próximos días.