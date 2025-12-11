El Concejo Provincial de Arequipa aprobó, por unanimidad el convenio para la donación del expediente técnico del Intercambio Vial V Centenario, el cual será firmado con la Asociación Cerro Verde la próxima semana.

El intercambio vial contempla la intervención en la avenida Villa hermosa, avenida Metropolitana, calle Rímac y calle Grande, en los distritos de Yanahuara y Cerro Colorado.

No obstante, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, señaló que mientras se realiza el expediente técnico se deberá realizar la adquisición de terrenos adyacentes a la zona.

Cabe señalar que este convenio sólo contempla la elaboración del expediente técnico por un plazo de 180 días calendarios, donde la empresa privada asumirá el costo de su elaboración hasta por un monto de 1,2 millones de dólares.

Para la autoridad edil, este plazo podría reducirse hasta mayo, fecha para la cual se entregaría el expediente técnico.

La subgerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas, Carmen Quispe, precisó que el convenio entrará en vigencia al día siguiente de la suscripción del acta de inicio de actividades.

En cuanto a la ejecución de la obra vial, esta se dará en dos etapas, con un costo aproximado de 100 millones de soles y con un plazo estimado de ejecución de 18 meses, según se estimó en el perfil presentado por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Para la etapa de ejecución se requerirá de la firma de un nuevo convenio con Cerro Verde.

OTROS INTERCAMBIOS

En referencia a los otros dos intercambios prometidos, Rivera señaló que los expedientes se encuentran aprobados y que el próximo año se dará inicio a las obras en Ciudad Municipal y la avenida Guardia Civil.

Estos dos intercambios se financiarán con recursos directamente recaudados de las utilidades qué deje en el año Caja Arequipa, por un monto aproximado de 43 millones de soles.