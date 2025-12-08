El proyecto de irrigación del río (Arma), considerado una de las principales obras de infraestructura hidráulica para la provincia de Condesuyos, continúa paralizado, después de más de seis años de iniciada su ejecución. Según diagnósticos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y de la Contraloría, la primera etapa, ejecutada desde 2018, presenta fallas tan graves que solo el 30% de lo construido sería útil.

El alcalde de Condesuyos, Edwar Urday Torres, explicó que la tubería tendida en los 7 kilómetros no sirve, pues fue colocada de manera incorrecta y no cumple las condiciones necesarias para su funcionamiento. La única infraestructura rescatable sería la bocatoma, que forma parte de la primera etapa y es el único componente que serviría (30%). Esta etapa contempla 9 kilómetros de redes, pero la obra quedó inconclusa y técnicamente inservible.

Ante este panorama, el Gobierno Regional solicitó la liquidación de la primera etapa, proceso que busca cerrar administrativamente lo avanzado, pese a que el avance físico fue reportado en un 70%. Sin embargo, tanto Contraloría como el GRA, ese porcentaje no refleja un avance real, pues se tendrá que desechar las tuberías mal instaladas. Según la Contraloría, hubo un perjuicio económico de 303 mil soles.

Debido al estancamiento del proyecto y a las deficiencias, la Municipalidad Provincial de Condesuyos solicitó ser coejecutor del Proyecto Arma, con el fin de retomar su rumbo y destrabar la segunda etapa, sin embargo, no puede iniciarse mientras no levanten las observaciones a la primera.

El alcalde confirmó que el GRA transfirió 2.5 millones de soles a la municipalidad para financiar la reformulación integral del expediente técnico. Esta segunda etapa incluirá la corrección de los errores constructivos de la primera etapa.

Según el burgomaestre, la municipalidad espera la opinión técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para armar los términos de referencia y convocar la elaboración del nuevo expediente técnico.

El proyecto Arma, contempla aproximadamente los 400 millones de soles, de los cuales ya se habría gastado 70 millones en la primera etapa, aunque gran parte fue una pérdida.

La segunda etapa incluye la construcción de 11 kilómetros de túneles, infraestructura clave para llevar agua a zonas agrícolas. La tercera etapa contempla las derivaciones de canales hacia los distritos de Andaray, Yanaquihua, Chichas, Salamanca, Río Grande, Iray y Chuquibamba.

Terminada la elaboración del expediente técnico, se determinará el costo real del proyecto y se buscará financiamiento externo, probablemente bajo la modalidad de obras por impuestos o mecanismos de cooperación de Estado a Estado, debido a que el Gobierno Regional no cuenta con el presupuesto para continuar la obra.

