Un total 48 maquinarias del parque automotor del Gobierno Regional de Arequipa se encuentran actualmente sin convenio vigente con municipalidades provinciales, por lo que no podrían ser utilizadas legalmente ante posibles emergencias en la próxima temporada de lluvias. Así lo informó la consejera Natividad Taco, presidenta de la Comisión Especial del Parque Automotor.

Según explicó, todos los convenios vencieron en agosto y a pesar de que su comisión solicitó a la oficina de Administración del GRA, la información sobre estas unidades, hasta la fecha no ha entregado el legajo documentario correspondiente.

Taco detalló que los equipos fueron entregados en años previos a distintas municipalidades, seis por cada jurisdicción provincial. Sin embargo, al no contar con convenios vigentes, las maquinarias no tienen autorización de operación pese al riesgo latente por precipitaciones y emergencias climáticas.

CONTROL

La consejera señaló además que existen problemas en el manejo y control de los equipos. En Islay, el gerente municipal y el encargado de patrimonio desconocían la existencia de las maquinarias asignadas, mientras que en Camaná dos unidades quedaron inutilizadas tras el robo de memorias.

Agregó que también hay equipos almacenados sin uso desde gestiones anteriores, cuyos convenios caducaron hace varios años. Se han iniciado coordinaciones para la devolución, pero algunas municipalidades exigen que el GRA envíe camabajas para retirarlos, situación que calificó de “inaudita”.

Taco indicó que otro punto crítico es la falta de información interna: el Gobierno Regional no tiene claro dónde se encuentran todas las unidades, pues incluso una cisterna que debía estar bajo administración del COER no figura en registros ni fue reconocida por el área responsable.

ENTREGA

El Gobierno Regional de Arequipa comenzó en 2023 el reparto de la maquinaria para atención de emergencias en provincias.