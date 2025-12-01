Un grupo de proveedores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) protestó este lunes en la sede para exigir el pago por los servicios de alquiler de maquinaria pesada y trabajos ejecutados durante la temporada de lluvias de este 2025.

Aseguran que la deuda supera el millón de soles y afecta a empresarios que participaron en labores de descolmatación, limpieza de canales, atención en zonas afectadas por emergencias en lluvias, entre otros.

En muchos de los casos, el alquiler de la maquinaria se realizó en marzo y hasta este mes de diciembre, no se ha pagado la deuda. Si bien se acerca la temporada de lluvias 2026, advierten que estas acciones perjudican no solo la imagen de la entidad regional, sino de los afectados por las precipitaciones.

Luis Enrique Ramírez, uno de los proveedores afectados, afirmó que el GRA le adeuda por trabajos realizados en el distrito de Pocsi. El alquiler fue de una retroexcavadora, una excavadora, y un volquete.

Otro proveedor, Jesús Vásquez, denunció que la entidad regional lo “pasea” desde hace meses. La deuda es de 60 mil soles. “He alquilado retroexcavadora y un camión volquete para hacer descolmatación y limpieza de canales y hasta el día de hoy no tengo respuesta”, indicó.

A la protesta se sumó el proveedor Cáceres, quien aseguró que la deuda por los trabajos ejecutados en Ocoña (Camaná) supera los 8 UIT.