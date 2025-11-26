El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, no supo explicar la procedencia de los videos que utiliza para sus redes sociales, como TikTok, donde publica videos editados de sus visitas a obras, reuniones con autoridades e incluso con el Rey de España, en el que los autorizados a estos espacios restringidos, son los trabajadores de la oficina de Imagen Institucional del GRA.

“Es un tema particular, yo respondo por mis redes personales, yo manejo mis redes personales. Tantos amigos de prensa que también nos apoyan, nos pasan las transmisiones”, dijo ayer brevemente.

Fuentes confiables indicaron que el personal del área de Imagen edita los videos para las cuentas oficiales de la institución, pero también lo publican en las redes personales del gobernador, no sin antes sellar el nombre del Rohel Sánchez con marca de agua. Entre ellos figura el video grabado con un dron en la Vía del Loncco, para conectar los distritos Cayma con Selva Alegre, sobre el puerto Corío, entre otros.

IMAGEN

Roberto Cuellar, jefe de la Oficina de Imagen Institucional del GRA, alegó que gran parte de los 10 trabajadores de su oficina laboran por locación de servicios y con sus propios equipos como cámaras fotográficas y drones, por carecer de estos equipos en la institución. Sin embargo, a los contratados por esta modalidad no siempre corresponde otorgarles equipos.