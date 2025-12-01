Una rotura de una tubería matriz en la avenida Miguel Grau, en la parte alta de Paucarpata, provocó la inundación de la institución educativa Juan XXIII durante la madrugada del domingo, afectando patios, aulas y obligando a suspender las clases presenciales este lunes para cerca de 600 estudiantes.

El colapso ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. y arrastró no solo agua, sino grandes cantidades de lodo debido a que en la zona se realizan trabajos de asfaltado y la vía aún no cuenta con carpeta asfáltica. La mezcla ingresó a la escuela, cubriendo losas deportivas, ambientes de inicial y primaria y dos aulas, una en primaria y otra en secundarias, según informó la directora María Lourdes Rosas Vega.

Desde tempranas horas, los padres de familia realizaron una faena para limpiar los ambientes. Posteriormente, lo realizaron el personal administrativo para rehabilitar los espacios, mientras los estudiantes desarrollan clases virtuales.

Inundación del colegio Juan XXIII de Paucarpata. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

MURO DE CONTENCIÓN

La directora advirtió que, por la ubicación geográfica del plantel, similar situación podría repetirse durante la temporada de lluvias. Por ello, insistió en la necesidad de construir un muro de contención que ayude a canalizar el agua y proteger la infraestructura educativa.