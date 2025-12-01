Un grupo de padres de familia del colegio Virgen del Carmen, del distrito de Paucarpata, protestó esta mañana frente a la Ugel Sur para exigir la salida de una docente de inicial, a quien acusan de presuntos actos de discriminación contra los alumnos.

Las madres sostuvieron que la maestra presenta antecedentes similares, por lo que fue sacada en el 2023, no obstante, este lunes habría retomado labores.

“Hoy se incorpora la docente. Ha tenido antecedentes con padres de familia hace dos años. Por eso pedimos que sea reubicada a otro colegio”, expresó Margot, una de las madres.

Otra de las progenitoras explicó que la docente identificada como Susy Rojas habría tenido problemas con los padres de familia por estos casos de maltrato y que están en la Fiscalía.

Esperan que el director de la Ugel Sur tome en consideración su pedido. La docente enseña a niños de 3 años.