La temporada de lluvias está a pocas semanas de iniciar y el panorama de prevención en la ciudad preocupa. Esto porque de los 29 distritos, solo siete iniciaron con los trabajos de prevención, pese a que estas acciones debieron comenzar en setiembre y octubre.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Juan Francisco Portilla, informó que hace dos semanas los municipios de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre y Yanahuara, empezaron con las labores de limpieza de cauces y torrenteras y que la anterior semana se sumaron Cerro Colorado y Socabaya.

Portilla afirma que el avance es irregular y evidencia un débil compromiso de algunas autoridades, ya que para este mes todos los distritos debieron iniciar con estos trabajos. Asimismo, sostuvo que esta semana sostuvieron una reunión con alcaldes y 10 de estos empezarán con trabajos preventivos, como Polobaya, Yura, entre otros.

También detalló que se tiene un plan de contingencia que establece tareas preventivas desde agosto y fija octubre como fecha límite para evaluar quebradas y puntos críticos que son un total de 122. Además, cada municipio cuenta con presupuesto específico para gestión del riesgo.

Desde el COER ya empezaron las verificaciones a cada distrito para identificar basura acumulada, escombros, diques naturales formados por desmonte e incluso invasiones en áreas de alto riesgo. La supervisión se realiza con acompañamiento del Ministerio Público para exigir correcciones inmediatas ante cualquier incumplimiento.

Durante las inspecciones se detectaron en Socabaya, Chiguata y Pocsi, puentes debilitados, cauces parcialmente obstruidos. Para Portilla, esta situación demuestra una peligrosa falta de anticipación y la repetición de errores que ya generaron emergencias en años anteriores.

El gerente advierte que los alcaldes que intentan justificar su inacción argumentando que sus distritos no registran puntos críticos severos son irresponsables porque las lluvias en zonas altas pueden activar torrenteras que afectan sectores urbanos sin previo aviso.

“El comportamiento hidrometeorológico es impredecible y podría generar lluvias intensas en zonas altas sin que la ciudad perciba precipitaciones visibles. Si los cauces están llenos de residuos, el riesgo de desbordes aumenta y la reacción tardía solo agrava las emergencias”, resaltó.

PROVINCIAS ALEJADAS

En las demás provincias el escenario es aún más complicado. Los distritos tienen menos presupuesto, menos personal y ríos de caudal grande que requieren maquinaria permanente. Aunque cada provincia recibió cinco máquinas nuevas de línea amarilla, no todas están operativas debido a falta de mantenimiento que cada municipio debió ejecutar.

Portilla señala que ya se identificó maquinaria con problemas en Camaná y Caravelí y que el COER verificará en campo su situación real. Considera preocupante que equipos nuevos estén paralizados en plena temporada de riesgo y responsabiliza a las autoridades provinciales por la falta de cuidado y supervisión.

La próxima semana el COER espera cerrar la revisión de los 29 distritos de la provincia de Arequipa. Sin embargo, Portilla remarca que completar la inspección no significa estar libres de peligro. La verdadera prueba llegará con las lluvias de diciembre y enero.

PROCESO

El funcionario destacó que el plan de contingencia incluye protocolos para activar apoyos sucesivos según la magnitud del evento. Si la emergencia supera la capacidad distrital, interviene el municipio provincial. Si el problema desborda al nivel provincial, actúa el Gobierno Regional.