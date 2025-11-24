Desde hace un mes, la Fiscalía en conjunto con otras entidades empezó con las inspecciones en diferentes distritos de la ciudad de Arequipa ante la temporada de lluvias. En un primer avance, se alertó de invasión de cauces y advirtió que municipios deben actuar firmemente.

La fiscal provincial de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, informó que los distritos que tienen más invasiones en cauces son Alto Selva Alegre, Paucarpata, Chiguata, Mariano Melgar, entre otros.

Además, advirtió que otra situación es la falta de coordinación entre las municipalidades que comparten torrenteras como Paucarpata y Mariano Melgar; Socabaya con José Luis Bustamante y Rivero. Los municipios deben compartir trabajos de limpieza y aseguramiento para prevenir emergencias durante la época de lluvias.

De no cumplir con estas acciones, los gobiernos locales podrían incurrir en el delito de omisión de funciones, al no fiscalizar ni intervenir en zonas vulnerables. La Fiscalía recordó además que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene competencia para sancionar las ocupaciones dentro del cauce.

Sobre los trabajos preventivos, municipios como Cayma, Mariano Melgar y Paucarpata ya iniciaron intervenciones y esperan terminar en diciebre; mientras que José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca Chiguata, entre otros, presentan demoras.