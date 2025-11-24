En Arequipa se descartó la posibilidad de desabastecimiento de GLP, por el mantenimiento programado que realiza la planta de ZetaGas desde el 22 de noviembre del 2025 hasta el 16 de enero del 2026. La alerta surgió debido a la relevancia de esta infraestructura en el sistema de abastecimiento nacional.

La planta representa alrededor del 10% de la capacidad nacional y su paralización generó preocupación en varios sectores. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, Magno Salas, explicó que la presencia de ZetaGas en el mercado del sur es reducida y que su interrupción no generará mayores afectaciones en la región.

“El mantenimiento de ZetaGas sí se está realizando, pero no va a generar un desabastecimiento en Arequipa. ZetaGas en el mercado aproximadamente tiene una cobertura mínima de un 5 u 8% del mercado nacional y más en el norte, no tanto en el sur. El efecto va a ser mínimo para nosotros”, dijo a Diario Correo.

Salas también señaló que el abastecimiento en Arequipa depende mayoritariamente de la planta de Pluspetrol, en Pisco, que mantiene una operación estable y con capacidad para cubrir la demanda de las estaciones de servicio locales. Según la asociación, este flujo continuará con normalidad durante todo el periodo de mantenimiento.

DESLIZAMIENTOS

En los últimos días, deslizamientos en la zona de Atico han dejado varados a viajeros, camiones de carga pesada e incluso a unidades que trasladan GLP hacia los grifos de la ciudad. Según Salas, esta afectación ha sido ligera y manejable, debido a que los bloqueos duraron pocos días y se habilitaron rutas alternas.

El gremio recomendó a la población mantener la calma y evitar compras especulativas, dado que el abastecimiento está asegurado. A nivel nacional, el Minem informó que monitorea de forma permanente la cadena de distribución para evitar distorsiones, en tanto continúa el mantenimiento.