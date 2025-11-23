El derrumbe de rocas registrado en el kilómetro 732 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Atico (Caravelí), dejó miles de pasajeros y buses varados por más de 20 horas. Recién después de las 13:30 de la tarde de este sábado, y tras varias horas de trabajo con una maquinaria pesada, se habilitó un solo carril, por lo que el tránsito se dio de manera lenta.

Sucede que este deslizamiento de rocas ocurre por segunda vez en la misma zona, advirtiendo el grave peligro para los ciudadanos que desean viajar de Arequipa a Lima o viceversa, así como a los transportistas de carga pesada. A pesar de esta advertencia, las autoridades correspondientes hacen caso omiso para evitar más tragedias en la vía.

Personal de la Policía constató que rocas de los cerros colindantes cayeron sobre la vía, cubriendo un tramo de aproximadamente 20 a 30 metros. Tras más de 22 horas, la vía continuó parcialmente habilitada.

DRAMA

En esta ocasión, durante la mañana de ayer, decenas de pasajeros intentaron continuar su ruta a pie. Una mujer contó que se quedó varada desde las 3 la tarde del viernes, pues el bus en el que viajaba salió a las 8 de mañana. “Vengo de Arequipa y voy a Chala. El bus Llamosas salió a las 8 am de ayer (viernes) y pensábamos llegar en la tarde, pero tuvimos que cruzar esa zona como sea para pasar”, expresó la pasajera a Radio Chala.

Otros dos adultos mayores que iban por la misma ruta y arriesgaron su vida para llegar a su destino, lamentaron que solo una maquinaria llegara a la zona para despejar la vía. Sumado a ello, debido a la capacidad de la unidad, cuestionaron que el trabajo era demasiado lento.

Por su parte, los conductores indicaron al medio local que permanecían detenidos desde la noche anterior. Por ello, solicitaron que, en estas ocasiones, los comerciantes no aprovechen la situación para expender sus productos a altos precios.

Algunos pasajeros optaron por hacer transbordos, pagando pasajes adicionales. Incluso algunos pobladores solicitaron que la intervención de Provías Nacional sea inmediata.

PEDIDO

Ante ello, el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, informó que aproximadamente mil vehículos entre provinciales y carga permanecieron varados de ambos sentidos. Señaló que este tramo es altamente vulnerable debido a la humedad, las pendientes pronunciadas y la presencia de material inestable.

Recordó que la zona registra derrumbes constantes, por lo que se ha propuesto al Gobierno Regional de Arequipa y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el tramo Atico-Caravelí-La Barrera-Ocoña, un tramo que no tiene estas dificultades y así “evitar Atico-Ocoña que está cobrando vidas”.

TERMINAL TERRESTRE DE AREQUIPA

En contraste, cuatro a cinco empresas sí estaban vendiendo boletos hacia Lima, pero solo para salidas nocturnas, desde las 9:00 de la noche de ayer sábado. Ellos estimaron que para esa hora podría levantarse el bloqueo. Sin embargo, afirmaron que no asumirían responsabilidad si la unidad quedaba detenida en carretera ni en las demoras en el arribo. Los usuarios que ya habían adquirido boletos en las empresas que suspendieron operaciones están siendo reprogramados o recibiendo devoluciones, detallaron.

COSTO ELEVADO EN PASAJES

Los precios de pasajes de empresas que sí vendían con normalidad cobraban desde S/120. Varios ciudadanos compraron sus boletos a condición de que se habilite la vía, en caso no suceda se reprogramará. “Yo quiero viajar de urgencia y dijeron que está bloqueada la carretera, pero igual compré con la condición de que se reprograme”, dijo una ciudadana.