Las empresas como Cosmos, Ángeles del Sur, Rameliza y otras compañías que cubren la ruta a Caravelí, a Lima y regiones del norte, suspendieron la venta de pasajes hacia esos lugares debido al bloqueo de la Panamericana Sur tras la caída de rocas en Atico.

Los trabajadores de las empresas de viajes interprovinciales del Terminal Terrestre, manifestaron que desde el viernes 21 de noviembre se tomó esta suspensión hasta que les informen el desbloqueo de vías.

En contraste, cuatro a cinco empresas sí están vendiendo boletos hacia Lima, pero solo para salidas nocturnas, desde las 9:00 de la noche de hoy sábado. Ellos estiman que para esa hora podría levantarse el bloqueo. Sin embargo, advierten a los pasajeros que no asumirán responsabilidad si la unidad queda detenida en carretera, y que existe la alta probabilidad de demoras en el arribo.

Los usuarios que ya habían adquirido boletos en las empresas que suspendieron operaciones están siendo reprogramados o recibiendo devoluciones, según detallaron.