Pese al alto riesgo de nuevos desprendimientos, pasajeros continúan cruzando a pie la zona afectada en Atico (Caravelí) debido al deslizamiento de rocas que causó el bloqueo de ambos carriles en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur desde la tarde de ayer (viernes).

Tras quedar varados por más de 15 horas, decenas de personas decidieron arriesgar sus vidas para seguir su camino al sur o viceversa. Así también, decenas de buses interprovinciales y de carga pesada permanecen en la zona, a la espera de una solución.

Ante ello, la Policía informó que enormes bloques cayeron desde los cerros adyacentes y cubrieron ambos sentidos de la vía en un tamo de aproximadamente 20 a 30 metros. Agregó que personal de Provías Nacional trabaja en limpieza; no obstante, el avance es mínimo debido a que la maquinaria presente en el lugar es de poca capacidad frente al volumen de las rocas.

A esta situación se suma la presencia de decenas de personas que, desesperadas por continuar su viaje, deciden cruzar caminando el área inestable.

Pasajeros pasan caminando la zona afectada por deslizamiento de rocas en Atico, Caravelí. Foto: PNP.

Se espera que al medio día llegue maquinaria pesada enviada por la Municipalidad Provincial de Caravelí para acelerar el despeje.

Como medida preventiva, el peaje de Atico ha restringido el pase de vehículo hacia el sur, mientras la comisaría de Atico continúa a cargo del control y la seguridad.