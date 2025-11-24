Reportaron el 22 de noviembre en la noche el fallecimiento de Carlos Gómez Águila (57), pasajero en el bus de la empresa de transporte Chavín Express, que quedó varado en la carretera Panamericana Sur luego del deslizamiento de rocas y tierra en el kilómetro 732, en el sector conocido como Quebrada Honda del distrito de Atico, provincia de Caravelí.

La empresa Chavín Express, mediante comunicado, lamentó el fallecimiento del pasajero en el bus que se dirigía de Lima a Arequipa. “Tras las verificaciones correspondientes realizadas por las autoridades competentes, se ha determinado que el deceso se produjo por causas naturales (infarto)”, se lee.

No obstante, en el documento descartan la posibilidad de negligencia por parte de la empresa o el personal a bordo.

Sin embargo, el tránsito vehicular en el kilómetro 732 de la carretera Panamericana Sur es lento debido a que los operadores de las maquinarias no han podido liberar por completo el camino.

La vía alterna habilitada al costado de la carretera es angosta, por tal motivo el personal de PROVIAS vienen cada 30 minutos dando pase a los vehículos tanto de sur y de norte de manera alternada.

Mientras, efectivos policiales de Carreteras y de la comisaría de Atico continúan patrullando a lo largo de la vía nacional.

QUEJA

Los transportistas de carga pesada y pasajeros de buses interprovinciales llevan casi tres días varados en la zona afectada sin acceso a alimentos y tienen que caminar metros para encontrar un restaurante. Esta situación fue expuesta por Teófilo Sánchez, secretario general del Sindicato de Camioneros.

El dirigente reclamó al Ejecutivo de no solucionar oportunamente este problema. “Nos cobran peaje para que nos den buenas vías o que en problemas como este actúen de inmediato y solucionen, pero ya son tres días que no pueden retirar las piedras, por el contrario, nos ponen en riesgo al habilitar un tramo y pasar entre rocas”, refirió.

La vía fue habilitada parcialmente, pero el paso es riesgoso, ya que los vehículos deben cruzar bordeando zonas inestables con el temor constante de caer por los desniveles que dejó el derrumbe. El dirigente pidió que mientras no se solucione no se cobre peaje porque es ‘injusto’.