Cecilia Gonzáles Ortiz, dirigenta de ASTIPLE (Asociación de Agricultores Propietarios Titulados de la Pampa La Estrella), alzó su voz para denunciar la grave situación que atraviesan los propietarios de terrenos en la zona, quienes enfrentan invasiones por parte de personas inescrupulosas y una prolongada inacción de las autoridades.

La dirigente lamentó que el Poder Judicial no resuelva la protección de dichos terrenos, señalando la frustración y el peligro que enfrentan los 30 socios que aún resisten—pues la asociación originalmente contaba con 200 miembros, pero muchos han abandonado o han fallecido sin ver justicia.

AGRICULTURA

Gonzáles Ortiz recordó que los terrenos fueron entregados con escrituras en 1988, y que ahora sus vidas corren peligro por la presencia de invasores. Criticó al Gobierno Regional y al Ministerio de Agricultura por no ejecutar sus facultades de fiscalización.

Finalmente, hizo un llamado urgente a la Policía para que se haga presente y garantice la seguridad, citando un reciente incidente donde 200 personas ingresaron a su terreno, a pesar del apoyo policial que recibieron en años anteriores. La dirigenta pide una acción inmediata para poner fin a este conflicto de larga data y restituir la propiedad a los legítimos dueños que durante varios años, y con título de propiedad, convirtieron zonas desérticas en tierra fértil para la agricultura.