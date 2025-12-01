El reciente conflicto en el mercado del sector UPIS Los Milagros, en Yura, volvió a evidenciar un problema de fondo, que es la ausencia de formalización del territorio. Desde hace más de una década decenas de asociaciones ocuparon predios estatales y hasta la fecha no tienen un respaldo legal, solo el 15 % cuenta con sus títulos de propiedad.

El gerente municipal, Miguel Ángel Vilca, explicó que el terreno en UPIS, donde dos grupos se enfrentaron, uno de ellos portando armas de fuego y que dejó dos personas heridas, al igual que un periodista, pertenece aún al Estado y que nadie es dueño legal del predio.

“Ahorita, la municipalidad no ha reconocido a nadie la posesión ahí. Una asociación quiso tomar posesión, pero la constancia fue anulada, ahora ese terreno está destinado para comercio, pero no fue ni adjudicado ni transferido y sigue perteneciendo al Estado”, sostuvo.

El funcionario detalló que Yura tiene cerca del 30 % de su territorio destinado a área urbana y solo la mitad de ese porcentaje se encuentra formalizada. La mayoría de sectores permanece en condición irregular, sin títulos ni delimitaciones claras, lo que provocan constantes conflictos entre grupos que quieren apropiarse de los predios.

Ese territorio está ocupado por más de 60 asociaciones y de estos solo 15 cuentan con documentos válidos, es decir, tienen sus títulos de propiedad, algunos se ubican en sectores como Quiscos, La Calera, Ciudad de Dios. Mientras que el resto inició desde hace más de 8 años sus trámites para formalizarse, pero aún no lo logran.

CREACIÓN

El gerente también refirió que hay cerca de 40 asociaciones distintas que se formaron hace poco, entre cinco a un año, y que a la fecha ocuparon predios del Estado, pero no tuvieron ningún acercamiento para formalizarse. Este panorama sucede en el sector de UPIS Los Milagros.

Esta falta de formalidad crea un escenario en el que cualquier grupo puede cercar, invadir o instalarse aprovechando que los que tomaron posesión sin documento legal. “En todo el distrito sucede esto, son constantes los conflictos por invasión de terrenos, usan armas para sacar a las asociaciones que aún no tienen título”, refirió Vilca.

El funcionario municipal también admitió que la capacidad de la comuna es limitada, primero que no tienen competencia sobre terrenos del Estado y tampoco el presupuesto para responder frente a los conflictos.

Por otro lado, advirtió sobre la presencia de dirigentes informales que ofrecen beneficios sin sustento legal y pidió a los vecinos actuar con cautela al no creer en estas personas y depositar su dinero por un terreno que ni les corresponde. Agregó que para frenar esto, se necesita al Gobierno Regional, municipalidad provincial y Policía.

INVESTIGAN CONFLICTO

El conflicto por la posesión del predio en UPIS Los Milagros generó que el Séptimo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa abriera investigación por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, lesiones graves y usurpación agravada.

La Fiscalía tomó en cuenta la denuncia presentada por la Procuraduría Municipal de Yura, que alertó sobre la posesión ilegal de un predio inscrito a nombre de Cofopri, destinado a la construcción de un mercado municipal. Además, se verificó que una persona resultó herida por proyectil de arma de fuego y fue trasladada al hospital Honorio Delgado.

ACCIÓN DE FISCALÍA

Los detenidos fueron Ruoy Espezúa M., Luis Ticona C., Richard Paco B. y Jesús Huamaní C.C.A. quienes abordaron un vehículo donde se encontró un arma de fuego. A ello se sumó otra investigación por la agresión contra el periodista de una emisora radial que transmitía en vivo los enfrentamientos.