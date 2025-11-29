El subgerente de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Henry Arista, alertó que, en los últimos operativos, detectaron a menores de edad conduciendo las miniván conocidas como “loncheritas”, que realizan servicio de colectivo en distintas zonas del distrito sin ningún tipo de autorización ni control.

Arista explicó que estas intervenciones se desarrollan junto a la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Policía, en cumplimiento de los acuerdos asumidos en las mesas de trabajo. En esa línea, advirtió que la situación es más grave de lo esperado, ya que los adolescentes exponen a pasajeros a accidentes.

Asimismo, detalló que los menores intervenidos no contaban con ningún documento obligatorio, ni categoría de licencia, ni SOAT, ni revisión técnica. “No tienen control, no tienen papeles y estas unidades de transporte vienen haciendo servicio aquí y no solamente aquí, sino en toda Arequipa”, expresó.

Agregó que estas unidades informales protagonizaron decenas de accidentes en la jurisdicción, ya que van en exceso de velocidad o transitan por vías prohibidas. Mencionó el reciente caso en el que una “loncherita” chocó con un vehículo del SIT en la parte alta del cono norte, provocando la muerte del conductor.

OPERATIVO

Desde la municipalidad están realizando operativos y el último se desarrolló en el sector de Zamácola donde se intervino tanto a unidades informales como a vehículos que simulaban pertenecer al Sistema Integrado de Transporte usando logos sin estar acreditados.

Cuatro de estas unidades fueron enviadas al depósito municipal. Mientras que, tres “loncheritas” fueron llevadas con grúa debido a que sus choferes se resistieron a la intervención. Arista indicó que este comportamiento es constante entre los operadores informales que, pese a no cumplir ninguna norma, buscan evitar las sanciones.

El funcionario también sostuvo que la población está cansada de que los vehículos de SIT no cubran la demanda y por ello deben tomar las ‘loncheritas’. Agregó que los próximos operativos serán inopinados y priorizarán la parte de Metro, Llamagas, Ciudad Municipal, Evitamiento y otros.