La mañana de este viernes, se registró un choque frontal entre un bus interprovincial y un volquete, cerca al ingreso de La Salda del distrito de José María Químper, Camaná, dejando como resultado dos pasajeros heridos.

El accidente de tránsito ocurrió en la Panamericana Sur, entre un volquete de placa C5L-717 de la empresa Concretos y Agregados del Sur y el Bus interprovincial Reyna. Los pasajeros que resultaron afectados por el impacto fueron trasladados al Hospital de Camaná por la compañía de Bomberos de Camaná.

Según los pasajeros del bus, el volquete habría salido de manera repentina desde el almacén de agregados ubicado en plena curva, obstaculizando la visibilidad de los conductores. Además, indicaron que el bus circulaba a menos de 40 km/h, y que a una mayor velocidad el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves.

Luego de las diligencias, los agentes de la Policía trasladaron al conductor de bus Reyna a la comisaria de Nicolás de Pierola, en San Gregorio, para continuar con la investigación.

Ante el hecho, los pobladores reclamaron la intervención de las autoridades, solicitando la colocación de un rompemuelles o reubicación de dicho almacén. Advirtieron que no es el único accidente en la zona.