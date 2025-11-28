Esta madrugada, un fuerte estruendo causó el pánico entre los vecinos de la cuadra 14 de la avenida Goyeneche, en el distrito de Miraflores, donde personas desconocidas detonaron un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda de un abogado, la policía ya investiga un caso en el que un letrado estaba siendo víctima de extorsión.

Los residentes del lugar indicaron que el fuerte estallido se registró a la 1:35 horas y al salir a la calle, notaron los daños en las ventanas y en la puerta de ingreso al inmueble signado en el número 1418 de la avenida Goyeneche que fue el objetivo de los facinerosos que huyeron tan pronto como detonaron el artefacto explosivo.

La policía movilizó al lugar a los agentes de la comisaría de Miraflores que acordonado a zona; mientras que el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se hizo cargo de realizar la inspección de la zona.

Durante las diligencias que se prolongaron hasta las 4 de la madrugada, los especialistas en Explosivos hallaron un trozo de mecha corta que los delincuentes emplearon para detonar el explosivo que sería un artefacto pirotécnico.

Una cámara de seguridad de la zona registró el instante en que aparece un sujeto portando una bolsa en el que llevaba el artefacto, tras la detonación el desconocido huye cruzando la avenida.

EXTORSIÓN

Hace una semana, un abogado denunció ante los detectives de Secuestros de la Divincri que estaba siendo víctima de extorsión por parte de sujetos que le exigían que deje de ejercer, de litigar, enviándole amenazas a través de WhatsApp.

Los delincuentes le dijeron que atentarían contra su vida y la de su familia si no obedecía, los mensajes incluían videos en los que se rastrillaban armas de fuego. La policía presume que se trata del mismo caso.