El expresidente Ollanta Humala presentó una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Según los registros de la Fiscalía Superior de la Séptima Fiscalía Corporativa de Lima, la denuncia está relacionada con las actuaciones del magistrado dentro del Expediente N.° 249-2015, vinculado a la Carpeta Fiscal N.° 69-2015, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche.

Richard Concepción Carhuancho Foto: PJ

Humala, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, solicitó el inicio de una investigación preliminar conforme al Código Procesal Penal.

En paralelo, se informó que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia rechazó de manera definitiva el pedido del Estado peruano para ampliar los cargos de extradición contra Martín Belaunde Lossio por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La justicia boliviana argumentó que su competencia concluyó tras la entrega de Belaunde Lossio a las autoridades peruanas en 2015, por lo que consideró inviable aplicar una ampliación de extradición. Esta decisión afecta el desarrollo de investigaciones vinculadas a los casos Ollanta-Heredia, Catache, Colegio Fitzcarrald y Corporación Asia SAC.

Asimismo, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público remitió informes al despacho del juez Concepción Carhuancho sobre el estado del trámite internacional. La fiscal adjunta suprema Cecilia Hinojosa Cuba estuvo a cargo de las comunicaciones con las autoridades bolivianas.

He interpuesto denuncia penal contra el Juez Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de abuso autoridad y prevaricato. Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la… pic.twitter.com/lrrNANVMhA — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 27, 2026