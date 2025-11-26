Jasson Díaz Diaz, de 28 años, aprovechó la amistad que recientemente había forjado con un taxista para acudir a su vivienda y bajo el engaño de una reunión amical, pepearlo para robarle varios artefactos que intentó ocultar en la vivienda de una conocida suya en Miraflores; las cinco ocupantes, todas hermanas, acabaron detenidas por la Policía junto al ladrón para determinar si tuvieron participación en el robo.

Según la hija de la víctima, Jasson y su padre se conocieron hace tres meses trabajando como taxistas y la tarde del lunes, el ahora detenido junto a una mujer, acudieron a su vivienda ubicada en el sector de Villa Ecológica, en Alto Selva Alegre, para proponerle beber en su casa, siendo aceptado por el agraviado y su esposa.

REUNIÓN

Comenzaron a beber a las 2 de la tarde y cuatro horas después, el taxista y su pareja se quedaron dormidos. Cerca de las nueve de la noche, la madre del taxista se percató que fuera de la casa estaba estacionado el auto Kia blanco con placa D1S-306 en cuyo interior habían algunos artefactos. A los pocos segundos de que el auto se marchó, la madre del conductor ingresó a su casa encontrándolo dormido junto a su esposa y notando que algunos artefactos habían desparecido y Jasson Díaz ya no estaba.

La familia de la víctima sabía que una conocida del ladrón vivía en Miraflores y salieron a buscarlo llegando hasta la intersección de la cuadra 16 de la avenida Tarapacá con la calle José Olaya, donde ubicaron el auto Kia del ladrón, por lo que solicitaron la ayuda de los efectivos de la comisaría de Alto Misti.

Junto con los agentes, la familia del agraviado ubicó la casa de la amiga de Jasson, en la Av. Tarapacá a donde los efectivos ingresaron dado que sintieron golpes en el techo mientras una persona que intentaba huir. Hallaron los artefactos robados de la víctima y a las 10 de la mañana de ayer, en una vivienda contigua capturaron a Jasson Díaz quien era la persona que trató de huir y se mantuvo oculto hasta que fue descubierto.

Las cinco hermanas de la casa donde el ladrón ocultó lo robado, también fueron detenidas para esclarecer si tuvieron alguna particpación en el robo o si solo se dedican a la presunta receptación.