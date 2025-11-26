El nombre de Karla Vanessa Tangoa Tangoa vuelve a encender el dolor y la indignación en Cháparra. Una joven madre que no debía partir así, una vida que aún tenía sueños, metas y dos pequeños esperándola en casa. Hoy, su ausencia retumba con fuerza y su familia se rehúsa a aceptar el silencio. Piden respuestas, piden justicia, piden verdad.

Familiares, amigos y vecinos de Karla Vanessa Tangoa Tangoa, joven madre de 26 años, hallada sin vida el pasado 6 de noviembre en su domicilio del distrito de Cháparra, realizaron una marcha como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, solicitando a las autoridades que se esclarezcan de una vez las causas de su muerte. Karla dejó en la orfandad a dos niños menores de 8 y 6 años.

La movilización se dio inicio en la plaza del distrito y recorrió las diferentes arterias del lugar con pancartas en alto, mensajes de indignación y cánticos que reclamaban justicia para Karla. Entre los carteles se podían leer frases como “Justicia para Karla, mi vida tiene valor”, “Queremos justicia”, “Exigimos la verdad”, “Juntos somos más fuertes, no más miedo, no más silencio”. Con esas palabras, las calles se llenaron del clamor de un pueblo que no quiere olvidar.

El recorrido avanzó hasta la comisaría del sector, donde fueron recibidos por el encargado de la comisaría del sector, el superior PNP Tito Barriga Vildoso, quien invitó a los familiares a su oficina para brindar pormenores del caso.

Luego de ello, los familiares explicaron que la Fiscalía tiene 50 días para realizar las investigaciones y que habría algunas personas sospechosas. Además, indicaron que alguien estuvo con Karla hasta el último día, antes de su muerte, por lo que exigen que esta línea de investigación se esclarezca con urgencia. También, señalaron que en los próximos días los hijos menores de la occisa darán su manifestación, ya que ellos fueron quienes encontraron el cuerpo de Karla y dieron aviso a los vecinos.

Durante la marcha también se registró un hecho cuestionado: el alcalde del distrito, Marcos Laura Dávalos, pasó en un vehículo y, pese a que los asistentes le hablaron por megáfono para que se detuviera y se acercara, hizo caso omiso y el vehículo aceleró, generando el reclamo y malestar de los presentes.

Uno de los puntos más inquietantes para familiares y amistades es la desaparición del celular de Karla, el cual no ha sido encontrado. Para ellos, esto resulta clave: “Si hubiera sido un suicidio, el celular estaría ahí. ¿Por qué desapareció? ¿Dónde está ese celular?” afirmaron.

Amigas cercanas señalaron que Karla era una persona alegre, trabajadora y sin problemas emocionales visibles, por lo que descartan la posibilidad de un suicidio. Consideran que podría tratarse de un presunto feminicidio, y exigen que el caso sea investigado a profundidad.

Los padres de la joven mostraron además documentos donde se confirma que Karla había solicitado medidas de protección en contra de su expareja, padre de uno de sus menores hijos, por presunto maltrato físico y psicológico. Indicaron que desconocían esta situación hasta después de su fallecimiento, pues ella vivía sola.

El papá de Karla Vanessa declaró: “Queremos saber qué pasó con nuestra hija. Han pasado casi 20 días y no tenemos respuestas. No creemos que ella se haya quitado la vida; le han hecho daño”.

Por su parte la mamá pidió mayor seguridad en todo el distrito: “Hoy me tocó a mí, mañana puede ser otra mamá, otro niño. Pedimos que coloquen cámaras en todo Cháparra. No puede ser que solo haya justicia para quienes tienen dinero”.

La familia, amigos y vecinos exigen que el caso no quede impune y que se esclarezca completamente, incluyendo la investigación sobre la persona que estuvo con ella en sus últimas horas de vida.