Herbert Villagomez Mosaurieta tenía 68 años y laboraba como personal de vigilancia. Esta mañana, mientras se dirigía a su centro de trabajo en una unidad de transporte público, la muerte lo sorprendió de manera súbita.

Minutos después de las seis de la mañana, Herbert abordó la unidad con placa D5T-043 de la empresa Consorcio Cono Norte que cubre la ruta de Ciudad Municipal, en Cerro Colorado, hacia Paucarpata.

El vigilante iba en el primer asiento de la unidad y cuando la cúster de transporte iba por la avenida Las Canteras, se desvaneció causando alarma entre los pasajeros y el conductor que tuvo que estacionar la unidad a pocos metros de llegar al semáforo ubicado en el puente Añashuaico.

Los paramedicos de la municipalidad de Cerro Colorado que se trasladaron de inmediato al lugar tras recibir la alerta de lo ocorrido, no pudieron evacuarlo pues el pasajero ya había fallecido, aparentemente por un paro cardíaco.

El cadáver del trabajdor será trasladados a la morgue central de Arequipa.