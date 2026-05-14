Cinco presuntos integrantes de la banda delictiva “La Hermandad Norteña” fueron detenidos acusados de extorsionar a un comerciante del distrito de El Porvenir, en Trujillo. A la víctima le exigían el pago de S/ 30 mil para no asesinarlo.

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Las investigaciones iniciaron luego que el hombre de negocios reportara en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este que era amenazado, a través de diversos números telefónicos, desde el 10 de mayo. Los delincuentes, incluso, dispararon cinco balazos a la fachada de casa, situada en el asentamiento humano Los Libertadores.

Ante esto, los agentes analizaron las líneas telefónicas y lograron identificar que las intimidaciones salían de una vivienda ubicada en la misma jurisdicción en donde vivía la víctima.

Fue así que se detuvo a Tonny Balladares Valencia (34), alias “Sombra”, y Brilly Reyes Castañeda (32), apodada “Diabla”. El primero tenía un celular desde donde se realizaban las amenazas. Además, durante el registro domiciliario, se incautaron dos cartuchos de dinamita.

Los detenidos confesaron que operaban en complicidad de Joan Reyes Castañeda (21), alias “Piraña”; Piero Rodríguez Vásquez (20), conocido como “Chema”; y Jean Ramírez Paz (19), apodado “Maquinita”. Ellos también fueron detenidos.