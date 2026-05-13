Presuntos miembros de la banda criminal “Los Topos de Salaverry”, involucrados en usurpación agravada de terrenos del Estado (Proyecto Especial Chavimochic), fueron detenidos la tarde del último martes en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo.

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Se trata de Hermes Castillo Avila (40), Manuel Julián Santos (40), Adrian Chávez Julca (33), Nicolas Cabanillas Chacón (40) y Royser Vásquez Castillo (34). El arresto de estos individuos ocurrió en el Área Industrial 1-A, Etapa II de Chavimochic, ubicado a espaldas de la fábrica de carbón SESUVECA, en el distrito de Salaverry.

En ese lugar habían levantado veinte viviendas artesanales, lo que evidencia una clara ocupación ilegal del área. Ante la flagrancia fueron detenidos los cinco hombres antes aludidos.

Personal de la Procuraduría Regional de La Libertad denunció a los detenidos por usurpación de terrenos del Estado. Se pidió a la población no dejarse sorprender por traficantes de tierras.