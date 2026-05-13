Profunda preocupación ha causado en los miembros del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte y las autoridades del distrito de La Esperanza, en Trujillo, el hecho de desarticular una banda criminal dedicada a perpetrar extorsiones y descubrir que estaba integrada por menores de edad.

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Tras el operativo ejecutado en el asentamiento humano Las Palmeras I y II de La Esperanza Alta, se detuvo a tres menores de edad de iniciales A. E. S. M. (15), “Perro Flaco”, J. A. S. G. (17), “Coche”, y J. Z. L. C. (17), “Zanyu” o “Loco Gatillo”, quienes formarían parte de la banda delincuencial “Los Aliados”.

Estos adolescentes estaban en posesión de tres celulares, artefactos explosivos, doce casquillos de municiones 9mm percutidos, un manuscrito extorsivo; una mecha explosiva y un detonador.

Tras las primeras pesquisas realizadas por los detectives de la Depincri Norte se pudo descubrir que estos menores no solo tenían en su poder material explosivo y municiones, sino que también mantenían conversaciones que detallan la planificación de presuntos atentados contra microempresarios de la zona.

Los menores son vinculados a casos de extorsión que han afectado a panaderías, ferreterías y empresarios en el sector de Las Palmeras.