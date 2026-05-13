Cada vez más escolares caen en las garras de las organizaciones criminales. A menos de dos meses de iniciadas las clases, seis estudiantes de tres instituciones educativas de la región La Libertad fueron atrapados con armas de fuego en sus mochilas. Del total de menores intervenidos, tres fueron encerrados en el Centro de Rehabilitación y Diagnóstico Juvenil de Trujillo, conocido como exFloresta.

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Esta triste realidad fue confirmada por el gerente de Educación del Gobierno Regional La Libertad, Rufino Rodríguez, quien lamentó que estos hechos estén ocurriendo en los colegios.

En las garras del crimen

La primera intervención ocurrió el pasado 16 de abril, cuando dos escolares de la institución educativa Cecat Marcial Acharán, en Trujillo, fueron atrapados con un revólver. Los estudiantes, de 13 y 14 años, llevaban el objeto prohibido dentro de una mochila.

Asimismo, el 24 de abril, dos alumnos del colego Los Pinos, también en Trujillo, fueron sorprendidos con una pistola, por lo que se dio aviso a la Policía y a la Fiscalía de Familia.

El último caso fue reportado el 4 de mayo, pero en el distrito de Chao, Virú. Docentes de la I.E. N° 81770 María Inmaculada Concepción descubrieron una pistola abastecida con diez municiones dentro de una mochila. por este caso se intervino a dos adolescentes de 16 años.

“De tres de ellos ya se ha decidido su situación jurídica y parece que van a estar solamente como testigos; sin embargo, tres de ellos están con internamiento preventivo en la exFloresta, a la espera de la decisión final, es decir, para que el Poder Judicial defina su situación jurídica”, indicó el gerente de Educación.

Sobre las razones que orillan a los menores a llevar armas a las instituciones educativas, Rufino Rodríguez dijo que los menores indicaron que lo hacían por “retos”, “amedrentamiento” o “para hacer bromas” a sus compañeros.

Cabe indicar que esta no es la única problemática que afronta la comunidad educativa. A inicios de abril se viralizó un video en donde aparecerían alumnos del plantel Zoila Hora de Robles, de Chepén, consumiendo sustancias tóxicas. A fines de ese mismo mes, en tanto, se denunció que escolares del colegio Cartavio, en Ascope, venderían y consumirían drogas al interior de ese plantel.

Ante esta realidad, el gerente de Educación informó que han implementado el programa “Decido mi futuro” en 15 instituciones educativas de la región. Acá educan a los menores sobre las consecuencias de las infracciones penales y las drogas.

La Región Policial La Libertad, por su parte, informó que agentes de la comisaría de Sánchez Carrión visitaron el lunes a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Francisco Lizarzaburu. Acá los instaron a alejarse “de cualquier riesgo o mala influencia que ponga en peligro su libertad”.