Hasta los exteriores de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, situada en la urbanización Los Granados, llegaron familiares y la defensa legal del vigilante Juan Martínez Torres (54), quien falleció tras ser embestido por una mujer identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna (32), quien conducía en estado de ebriedad. Los parientes de la víctima exigieron prisión preventiva contra la responsable.

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“Pedimos justicia de modo pacífico. Esperemos que la justicia se dé por parte de los jueces y fiscales que están tomando el caso. El día 28 vamos a ver qué dictamina el juez”, indicó Alexandra Lozada Martínez, sobrina del desafortunado hombre.

PEDIDO DE EXCLUSIÓN

Además, Roberto Arteaga, abogado de la familia del agente de seguridad, aseguró que solicitarán la exclusión del fiscal Joan Balladares, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, quien en un inicio había pedido comparecencia con restricciones para la investigada. “A partir de hoy (ayer) se va a pedir la exclusión del doctor Balladares. Ya resolverá control interno si nos acepta o no”, dijo.

El letrado también afirmó que están solicitando tres cuestiones: derecho a la verdad, a la justicia y reparación a la familia. “Por un derecho de verdad que se demuestre por parte del Ministerio Público que es un homicidio culposo. La defensa considera y va a pedir por homicidio doloso”, remarcó.

Para el 28 de este mes se programó la instalación de la audiencia, pero consideran que es mucho tiempo. “Como no hay flagrancia, la audiencia se ha programado para el 28. Vamos a pedir nulidad y que este proceso sea llevado a foja cero”.

Por otro lado, condenó que Alfaro Cerna pueda salir como si nada hubiera ocurrido. “La familia tiene la seguridad, bueno, ciertos días, de que la señorita se encuentra dentro del domicilio. Pero ella no tiene impedimento de salir en el día; el único impedimento es que pernocte en la noche [fuera de su domicilio]”, resaltó.

INVESTIGADOS

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, indicó en Exitosa Noticias que los agentes que redactaron el acta policial con información imprecisa sobre el atropello del agente de seguridad serán investigados y sancionados. “Van a ser sancionados luego de una investigación exhaustiva y que les caiga todo el peso de la ley”, señaló.