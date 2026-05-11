Agentes de serenazgo de Trujillo desalojaron a un ciudadano extranjero que había instalado un colchón en el interior de una vivienda abandona que se sitúa en la avenida Francisco de Zela, en la urbanización Villa de Contadores.
La presencia del hombre fue alertado por los vecinos que mostraron su preocupación. El personal del grupo de Intervenciones Rápidad Municipales (IRAM) al llegar al lugar e ingresar al predio sorprendió al extranjero descansando.
Asimismo, encontraron sustancias prohibidas en el ambiente y también un cuchillo. Al hombre se le retiró del inmueble, consiguiendo recuperar la tranquilidad, el orden y la seguridad en la zona.
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