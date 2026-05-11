El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutaron la operación “Águila Dorada”, logrando una importante incautación de armamento de guerra, municiones y material explosivo en la provincia de Pataz.
Durante el despliegue, el personal interviniente se enfrentó a un grupo de delincuentes que había tomado por asalto el nivel de labor minera 2820, ubicado en el distrito de Pataz. Sin embargo, la precisión táctica y acciones provocó que el enemigo huya. En el lugar se halló siete fusiles y tres escopetas, 1,500 cartuchos, 25 dinamitas, 10 paquetes de fulminantes, nueve cargadores, un rollo de cordón detonante eléctrico y un casco Kevlar.
“Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan operaciones complejas contra estructuras criminales que buscan sembrar violencia y mantener economías ilegales en la zona. El trabajo del Comando Unificado Pataz evidencia capacidad operativa, cohesión y firme decisión para proteger a la población, restableciendo el orden, el principio de autoridad con profesionalismo, valor y respeto al marco legal”, expresó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia.
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