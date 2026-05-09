Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú rescataron a ocho trabajadores que habían sido secuestrados por una organización criminal armada en una bocamina del distrito de Pataz.

El operativo denominado “Impacto” fue ejecutado por el Comando Unificado Pataz (Cupaz) en el sector Los Alisos, centro poblado de Pueblo Nuevo.

El secuestro ocurrió el jueves 7 de mayo en la bocamina “Danrro, La Codiciada” , donde los delincuentes mantenían retenidos a los trabajadores. Durante la intervención, los criminales abrieron fuego contra el personal militar y policial desde el interior del socavón, generándose un enfrentamiento armado que dejó cuatro efectivos militares heridos por impactos de bala en las extremidades inferiores.

El Ministerio de Defensa del Perú informó que los heridos fueron evacuados al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, destacó la labor de los efectivos que participaron en el rescate bajo condiciones extremas.

Según las autoridades, los delincuentes intentaron frustrar el operativo quemando llantas dentro de la bocamina y utilizando ventilación forzada para generar gases tóxicos. Pese a ello, militares y policías lograron rescatar progresivamente a los ocho rehenes entre las 12:23 y las 16:00 horas.

Los trabajadores liberados presentaban signos de violencia física, aunque ninguno requirió evacuación por lesiones graves. Tras culminar el rescate, las fuerzas del orden consolidaron el control de la zona y reafirmaron su compromiso de continuar enfrentando a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz.

#URGENTE | Bajo fuego directo y en medio de gases tóxicos generados por delincuentes, el Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, ejecutó la operación “Impacto” y logró rescatar a 8 trabajadores secuestrados en Pueblo Nuevo. 1/2 @Agencia_Andina pic.twitter.com/Z7c6UUCYhP — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) May 8, 2026