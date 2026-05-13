Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo han condenado a cadena perpetua a cuatro personas implicadas en el secuestro al empresario Iván Díaz Garrido (59). El secuestro ocurrió el pasado 23 de octubre de 2023, cuando delincuentes vestidos con indumentaria e la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron a su oficina de la avenida Perú y lo sacaron a rastras.

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Para los jueves los imputados José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert tienen responsabilidad en este grave suceso y “fueron declarados culpables de mantener en cautiverio al empresario y de lesionarlo gravemente en diferentes partes del cuerpo, con el objetivo de obtener los 250, 000 soles solicitados para su liberación”.

TORTURADO

Durante el tiempo que Iván Díaz Garrido estuvo en cautiverio, los criminales lo torturaron brutalmente. Es más, llegaron a cortarle algunos dedos de la mano.

Tras once días de rehén, el empresario fue liberado. Presentaba quemaduras en el rostro, le faltaban tres dedos y estaba atado con cinsta aislante cuando la Policía lo encontró.

Se informó que la organización criminal “Los Pulpos” estuvo detrás de este secuestro que conmocionó al país entero.