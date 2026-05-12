La gobernadora Joana Cabrera se mostró a favor de anular el contrato con la empresa a cargo del corredor vial Huanchaco-Trujillo porque no avanzan las obras.
El gerente general del Gobierno Regional La Libertad, Rogger Ruiz, por su parte, detalló que la Procuraduría busca los mecanismos legales para que en un plazo de dos meses se anule el contrato. Detalló que esta medida se adoptó en agosto del 2025, al detectar irregularidades en el plantel técnico de la empresa a cargo de las obras.
“Se han contratado abogados especializados para avanzar con este proceso”, acotó.
También precisó que de anularse el contrato, la obra continuaría por administración directa.
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