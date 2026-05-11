La Contraloría General de la República advirtió a la Municipalidad Distrital de La Esperanza dos situaciones adversas en la ejecución de una obra vial valorizada en S/ 2.4 millones. La entidad licitó el proyecto sobre la base de un informe que no concuerda con lo notificado por Sedalib. Además, adjudicó la buena pro a un postor que presentó documentación inexacta para acreditar la experiencia de un profesional clave, requisito indispensable para la ejecución de la obra.

Detalles

El Informe N° 121-2024-SEDALIB S.A.-70000-SGOAP-SGAR, del 21 de octubre de 2024 considerado por el municipio, señala que las redes de agua potable y alcantarillado en la zona de influencia del proyecto tienen una antigüedad aproximada de 20 años y un estado de conservación regular. Sin embargo, esta información difiere de la consignada en un documento con el mismo número y fecha remitido por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) a la Contraloría.

Este último documento indica que las redes tienen una antigüedad de 40 años y se encuentran en mal estado, lo que, según el Informe de Orientación de Oficio N° 005-2026-OCI/2061-SOO de la Contraloría, podría ocasionar colapsos durante la ejecución de la obra, generar paralizaciones o controversias y afectar el uso eficiente de los recursos públicos, así como la vida útil de la infraestructura.

En cuanto a la documentación presentada por el postor ganador, el procedimiento de selección exigía acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional para el especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo. No obstante, según la evaluación de la Contraloría, este requisito no habría sido cumplido.

“La experiencia del profesional alcanza 20 meses y 23 días, por debajo de lo requerido”, precisa el Informe de Orientación de Oficio N° 006-2026-OCI/2061-SOO.

Asimismo, la Contraloría no obtuvo información que acredite la participación del referido profesional en dos obras, en Virú y La Esperanza.

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