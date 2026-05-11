Otra vez un proceso administrativo ejecutado por funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco ha sido observado por la Contraloría General de la República.

En esta ocasión, el órgano de control emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N°011-2026-OCI/2048-AOP, mediante el cual ha puesto en evidencia que bajo la administración del alcalde Efraín Bueno Alva se emitió una constancia de posesión de un predio ubicado en el sector El Silencio, a pesar de que la zona es considerada un área de uso público irrestricto.

LOS HECHOS

De acuerdo a lo señalado en el documento de la Contraloría, el 8 de junio de 2023, a través del Expediente Administrativo N° 008687-2023, la ciudadana Elsa Paredes Castañeda solicitó constancia de posesión del citado predio.

Ante esto, la subgerenta de Planificación y Catastro de la entidad, Karin Valderrama Bendezú, emitió ese mismo día el Informe N° 1010-2023-SGPC-GDUR-MDH/KJVB, señalando que el predio se encuentra en posesión efectiva, por lo cual es factible otorgar certificado de posesión.

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EL OTRO PASO

Fue entonces que el gerente de Desarrollo Urbano y Rural de Huanchaco, Félix Chira Cabrera, emitió el certificado de posesión N° 454-2023-MDH/GDUR.

No obstante, tras minuciosa revisión hecha por parte del personal de Contraloría en relación a los requisitos exigidos en el expediente, se puede precisar que el documento de solicitud no estaba suscrito por la ciudadana Elsa Paredes Castañeda y tampoco contenía los datos del predio.

Además, se identificó que el acta de verificación de posesión efectiva no fue emitida por algún funcionario de la comuna de Huanchaco, ni estuvo suscrito por todos los colindantes del predio ubicado en el sector El Silencio.

De esa manera se advierte que los funcionarios ediles Karin Valderrama y Félix Chira emitieron informe técnico y constancia de posesión, respectivamente, el mismo día de la solicitud.

Además de ello, “inobservaron que el formato de trámite documentario no estaba debidamente completado con los datos requeridos. Tampoco obra el acta de verificación de posesión efectiva del predio emitida por un funcionario de la municipalidad distrital y suscrito por todos los colindantes del predio, o acta policial de posesión”, se lee en el informe.

De igual manera, el informe detalla que la zona del predio es un área de uso público irrestricto, esto es, de uso orientado exclusivamente al desarrollo de actividades recreativas, con lo cual, no está sujeto a posesiones.

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