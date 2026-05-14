Un teléfono celular, un cargador, dos chips telefónicos y dos cables con entrada USB y tipo C fueron hallados durante una revisión ordinaria realizada en el Establecimiento Penitenciario de Camaná.

El operativo estuvo a cargo del personal de seguridad del penal, que además decomisó objetos no autorizados como encendedores, un colador, una pipa artesanal, una linterna y un tramo de cable eléctrico.

La intervención se realizó en los ambientes 1, 2 y 3 del pabellón 3, donde los agentes inspeccionaron celdas, baños, patios, paredes, pasadizos y otros espacios comunes como parte de las acciones de control y seguridad dentro del recinto penitenciario.

La revisión fue dirigida por José Llerena Pérez, jefe de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, en el marco de las acciones preventivas que se ejecutan de manera periódica en el penal.

Tras el hallazgo de los objetos prohibidos, las autoridades penitenciarias informaron del hecho a la Policía Nacional y al Ministerio Público para las diligencias e investigaciones correspondientes.