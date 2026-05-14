El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para Leonardo Pérez, de 39 años, conductor de una miniván que protagonizó un fatal accidente en el kilómetro 18 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador. El choque contra la parte posterior de un camión dejó tres personas fallecidas y otras ocho heridas.

El caso está a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos, dirigido por la fiscal provincial María Jiménez León.

El conductor es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros.

El accidente ocurrió durante la madrugada del 12 de mayo. Entre las víctimas mortales fue identificado José Arturo Flores Quiroz, de 47 años, mientras que las autoridades continúan con la identificación de las otras dos personas fallecidas.

De acuerdo con testigos, la miniván de transporte informal circulaba a excesiva velocidad pese a que algunos pasajeros habrían pedido al conductor reducir la marcha antes del impacto. El siniestro se registró a solo un kilómetro de otro accidente fatal ocurrido un día antes en la misma vía.