La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar dos barras de oro valorizadas en más de S/ 2.5 millones, tras confirmarse en segunda instancia la sentencia que ordena su incautación a favor del Estado.

La intervención contó con la participación del fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri.

Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos, fueron detectados cuando iban a ser enviados a India en agosto de 2022 mediante una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori.

Según las investigaciones, ambos mineros figuraban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar la procedencia legal ni la posesión legítima del material aurífero.

Ante ello, la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio acreditó el vínculo entre los investigados, las barras de oro y actividades relacionadas con la minería ilegal, lo que permitió recuperar el valioso mineral a favor del Estado peruano.

El Ministerio Público reafirmó que continuará impulsando acciones orientadas a combatir la minería ilegal y recuperar bienes obtenidos de actividades ilícitas.