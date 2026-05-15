Universitario de Deportes presentó oficialmente este jueves al entrenador argentino Héctor Cúper como nuevo director técnico del primer equipo crema. El estratega estuvo acompañado por su comando técnico y por el administrador del club, Franco Velazco.

Durante su presentación, el extécnico de Valencia e Inter de Milán destacó la magnitud de Universitario y el impacto que genera el club a nivel internacional. Cúper aseguró sentirse sorprendido por el recibimiento de los hinchas y por la repercusión que tuvo su llegada en redes sociales, señalando que ello refleja la importancia de la institución crema.

El entrenador argentino afirmó que el principal objetivo será pelear por todos los títulos y devolver al equipo a los primeros planos. Sin embargo, aclaró que los cambios no serán inmediatos y que el proceso requerirá trabajo y tiempo. “Las cosas no son mágicas”, remarcó, al señalar que no pretende modificar todo en pocos días.

Cúper también explicó que buscará un equilibrio entre sus ideas futbolísticas y las características del plantel. Indicó que la adaptación debe darse tanto por parte del comando técnico como de los jugadores, y sostuvo que imponer un sistema sin convencimiento del grupo sería un error.

Asimismo, adelantó que primero buscará conocer mejor al plantel y analizar el funcionamiento del equipo antes de realizar modificaciones profundas.

El técnico reveló que la negociación con Universitario se concretó en apenas 48 horas y que desde entonces inició un trabajo progresivo con miras a fortalecer el rendimiento del club.