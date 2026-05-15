Detectan graves deficiencias en obra vial de Santa María del Valle en Huánuco

Una menor de dos años habría sido agredida físicamente por su propio padre en el centro poblado de Macuya, distrito de Tournavista, provincia de Puerto Inca, región Huánuco. La denuncia fue difundida por la madre de la niña, quien presentó imágenes de las presuntas lesiones atribuidas a Grover Aquino Atencia, integrante de las rondas campesinas de la localidad.

El caso generó indignación entre los vecinos y ciudadanos de Macuya, quienes exigieron la inmediata intervención de las autoridades competentes. Según la denuncia pública, la agresión no debe quedar impune ni minimizarse debido a la condición comunal del presunto implicado.

La madre de la menor sostuvo, a través de la difusión de imágenes, que la niña habría sido víctima de una violenta golpiza. Hasta el cierre de esta edición, no se había informado oficialmente si el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú o las entidades de protección de menores habían iniciado diligencias o investigaciones sobre el caso.

Exigen protección para la menor

Vecinos del centro poblado solicitaron que las autoridades actúen de oficio para garantizar la seguridad de la niña y esclarecer las circunstancias de la presunta agresión. Asimismo, señalaron que la prioridad debe ser la protección inmediata de la menor y la verificación de las imágenes difundidas.

El hecho también ha generado cuestionamientos sobre la conducta de Grover Aquino Atencia dentro de la comunidad. De acuerdo con la denuncia ciudadana, el acusado integra las rondas campesinas de Macuya, organización comunal que cumple funciones de vigilancia y apoyo en la localidad.

La expectativa ahora está centrada en la respuesta de la Fiscalía, la Policía y los servicios de protección de menores. La población espera que en las próximas horas se determine si la denuncia pública dará paso a una investigación formal y a la adopción de medidas de protección para la niña.