El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle detectó serias deficiencias e irregularidades en el proyecto de mejoramiento de la carretera Conchumayo – San Sebastián de Quera, ubicado en el distrito vallejino.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control, identificaron deslizamientos, socavaciones y deterioro de la plataforma vial que comprometen la transitabilidad y ponen en riesgo la seguridad de transportistas y pobladores de la zona.

ONCE PUNTOS CRÍTICOS

La Contraloría advirtió la existencia de al menos once puntos críticos en los tramos supervisados, donde se evidencian grietas, fisuras y pérdida lateral de la vía a causa del asentamiento del terreno y los procesos de erosión.

Asimismo, el informe señala graves deficiencias en el sistema de drenaje debido a la colmatación de cunetas y alcantarillas, situación que acelera el deterioro de la carretera e incrementa el riesgo de colapso durante la temporada de lluvias.

El documento también revela que la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle incumplió con el pago oportuno de valorizaciones al contratista, hecho que podría generar intereses y mayores costos para el Estado.

SOSPECHOSAMENTE CONDESCENDIENTE

Además, la entidad edil devolvió la garantía de fiel cumplimiento al consorcio ejecutor pese a mantener penalidades pendientes superiores a los 165 mil soles, situación que podría ocasionar un perjuicio económico a los recursos públicos.

Las observaciones fueron realizadas durante una supervisión efectuada entre el 22 y el 27 de abril del presente año, como parte de las acciones de control ejecutadas por la Contraloría General de la República.